البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين

انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 5-3-2023، على أداء متباين، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.11%، ليغلق عند مستوى 16827 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.09%، عند مستوى 3061 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.01% عند 4534 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.39 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 202 سهم، ارتفع منها 59 فيما تراجع 82 و استقر 61 سهما دون تغيير .

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 85 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 82 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو بيع بصافي قيمة 23.77 مليون جنيه، و 49.31 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 73.08 مليون جنيه.