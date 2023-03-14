البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين وEGX30 يميل للهبوط

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023، على تباين بعد تحركات متذبذبة على مدار الجلسة .

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.49%، ليغلق عند مستوى 15362 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.62% عند مستوى 2794 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.26% عند 4127 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.22 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 193 سهما، ارتفع منها 90 سهما، فيما تراجع 38 سهما، واستقر 65 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون جنيه، مقابل تريليون ومليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 128.25 مليون جنيه، و20.29 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 148.55 مليون جنيه.