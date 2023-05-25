البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين والرئيسي يتحول للمنطقة الحمراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس 25-5-2023، على تباين، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب.

وفقد موشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع 0.27%، عند مستوى 17043 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.56%، عند مستوى 3101 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.34%، عند 4665 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.65 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 65 سهما، وتراجع 77 سهما، فيما استقر 60 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 105 مليار جنيه، مقابل تريليون و 106 مليار عند مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 55.65 مليون جنيه، و 24.08 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 79.65 مليون .