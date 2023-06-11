البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين و رأسمالها السوقي يربح 12 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 11-6-2023، على تباين بمكاسب سوقية نحو 12 مليار جنيه.

وصعد موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.25%، عند مستوى 17739 نقطة.

فيما تحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.25%، بعد أن فقد كافة مكاسبه الصباحية، ليغلق عند مستوى 3637 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.01%، عند 5334 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.6 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204، ارتفع منهم 79، وتراجع 61، فيما استقر 64 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 148 مليار جنيه، مقابل تريليون و 136 مليار لمستوى الإغلاق السابق.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 110.05 مليون جنيه، و 87.16 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 197.21 مليون.