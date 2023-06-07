البورصة تنهي تعاملات اليوم على تباين بخسائر رأسمالية 9 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 7-6-2023، على تباين، بعد صعود قوي بداية التعاملات.

وتحول موشر البورصة الرئيسي EGX30، للمنطقة الحمراء بعد أن فقد جميع مكاسبه الصباحية ، ليغلق على تراجع 0.82%، عند مستوى 17347 نقطة.

وقلص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، من مكاسبه الصباحية، ليغلق مرتفعا نحو 2.8%، عند مستوى 3648 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.82%، عند 5317 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.64 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 210 أسهم، ارتفع منها 36 سهما، وتراجع 106 أسهم، فيما استقر 68 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 9 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و128 مليار جنيه، مقابل تريليون و137 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 206.7 مليون جنيه، و54.22 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 314.9 مليون جنيه.