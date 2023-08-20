البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية ملياري جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 20-8-2026، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو ملياري جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.36%، ليغلق عند مستوى 10833 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.35%، عند مستوى 3641 نقطة، و”الأوسع نطاقا” EGX100، بنحو 0.3%، عند 5369 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.6 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منها 64، وتراجع 63، فيما استقر 75 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و221 مليار جنيه، مقابل تريليون و 219 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 21.59 مليون جنيه، و 49.01 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 70.61 مليون جنيه.