البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية 16 مليار جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 6-8-2023، على ارتفاع جماعي قوي، بمكاسب سوقية نحو 16 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 1.41%، ليغلق عند مستوى 17697 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.16%، عند مستوى 3566 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.49%، عند 5274 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.07 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 102 سهما، وتراجع 26 سهما، فيما استقر 73 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 200 مليار جنيه، مقابل تريليون و 184 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 700 ألف جنيه، و 19.63 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 20.33 مليون جنيه.