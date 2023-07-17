البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين 17-7-2023، على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية نحو 5 مليارات جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 17512 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.57%، عند مستوى 3442 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.58%، عند 5112 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.51 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهمًا، ارتفع منها 53 سهما، وتراجع 74، فيما استقر 70 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 176 مليار جنيه، مقابل تريليون و171 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 3.39 مليون جنيه، و 1.25 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 4.64 مليون جنيه.