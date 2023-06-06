البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي ورأسمالها السوقي يربح 8 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 6-6-2023، في المنطقة الخضراء ، وسط ضغوط توجه شرائي للمستثمرين المصرين.

وارتفع موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.84%، عند مستوى 17491 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.58%، عند مستوى 3549 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.11%، عند 5221 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.27 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 أسهم، ارتفع منهم 59 سهما، وتراجع 91 سهما، فيما استقر 55 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و137 مليار جنيه، مقابل تريليون و129 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والاجانب نحو البيع، بصافي قيمة 105.6 مليون جنيه، و 171.58 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 277.19 مليون جنيه.