البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس27-4-2023، على ارتفاع قوى بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.98%، ليغلق عند مستوى 17796 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.04% عند مستوى 3074 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.09%، عند 4674 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 2.66 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 125 سهما، فيما تراجع 26 سهما، و استقر 48 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 148 مليار جنيه، مقابل تريليون و 129 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب، بصافي قيمة 13.82 مليون جنيه، و 66.24 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 80.07 مليون جنيه.