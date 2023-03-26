البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع بأكثر من 2%

اغلقت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023، في المنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.33%، ليغلق عند مستوى 15989 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.52% عند مستوى 2835 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.7%، عند 4217 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 1.68 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 105 سهما، فيما تراجع 22 سهما، و استقر 69 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 21 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 27 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 6 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 96.1 مليون جنيه، و 12.32 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 108.42 مليون جنيه.