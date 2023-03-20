البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 16 مليار جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 20-3-2023، على صعود جماعي، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب و الأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.65%، ليغلق عند مستوى 14923 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.91% عند مستوى 2689 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 3.4% عند 3975 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.37 مليون جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 195 سهما، ارتفع منها 125 سهما، فيما تراجع 14 سهما، و استقر 56 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 16.15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 970.59 مليار جنيه، مقابل 954.44 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 31.89 مليون جنيه، و 39.03 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 70.92 مليون جنيه.