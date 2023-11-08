البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوي.. و«EGX30» قرب 24000 نقطة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 8-11-2023، على ارتفاع قوي، ليقترب مؤشرها الرئيسي من مستوى 24000 نقطة، بمكاسب سوقية نحو 35 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنحو 2.54%، ليغلق عند مستوى 23986 نقطة.

وارتفع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.75%، عند مستوى 4654 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا «EGX100» بـ0.74%، ليغلق عند 6901 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 4.12 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 201 سهم، ارتفع منها 78 سهمًا، وتراجع 86 سهمًا، فيما استقر 37 سهمًا دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و616 مليار جنيه، مقابل تريليون و581 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 57.63 مليون جنيه، و256.3 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 313.94 مليون جنيه.