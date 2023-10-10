البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوى بمكاسب سوقية 24 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023، على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.62%، ليغلق عند مستوى 19724 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.58%، عند مستوى 3668 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.76%، عند 5464 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.37 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع منهم 116 ، وتراجع 25 ، فيما استقر 54 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 323 مليار ، مقابل تريليون و 299 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 213.28 مليون جنيه، و 227.53 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 440.82 مليون .