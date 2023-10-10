البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوى بمكاسب سوقية 24 مليار جنيه

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء

البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع قوى بمكاسب سوقية 24 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

4:22 م, الثلاثاء, 10 أكتوبر 23

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 10-10-2023، على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.62%، ليغلق عند مستوى 19724 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.58%، عند مستوى 3668 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.76%، عند 5464 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.37 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع منهم 116 ، وتراجع 25 ، فيما استقر 54 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 323 مليار ، مقابل تريليون و 299 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 213.28 مليون جنيه، و 227.53 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 440.82 مليون .

جهاد سالم

جهاد سالم

4:22 م, الثلاثاء, 10 أكتوبر 23