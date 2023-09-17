البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 12 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 17-9-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 12 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.66%، ليغلق عند مستوى 19688 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.4%، عند مستوى 3854 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.5%، عند 5682 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.02 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 88 سهما، وتراجع 59 سهما، فيما استقر 55 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و326 مليار جنيه، مقابل تريليون و 314 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 21.58 مليون جنيه، و23.45 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 45.04 مليون جنيه.