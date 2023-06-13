البورصة تنهي تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشراتها

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 13-6-2023، على تباين بمكاسب سوقية نحو 12 مليار جنيه.

وصعد موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.92%، عند مستوى 17866 نقطة.

فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 1.31%، بعد أن فقد مكاسبه الصباحية، ليغلق عند مستوى 3531 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.63%، عند 5244 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.8 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 أسهم، ارتفع منها 50 سهما، وتراجع 97 سهما، فيما استقر 58 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 168 مليار جنيه، مقابل تريليون و 154 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر الاتجاه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 84.76 مليون جنيه، و 21.14 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 105.9 مليون جنيه.