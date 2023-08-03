البورصة تنهي تعاملات اليوم الخميس على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في نهاية تعاملات اليوم، الخميس 3-8-2023، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع محدود بنسبة 0.02%، عند مستوى 17451 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.58%، عند مستوى 3525 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.49%، عند 5196 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.72 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع منهم 65 سهما، وتراجع 57 سهما، فيما استقر 73 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 184 مليار جنيه، مقابل تريليون و 182 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب ، نحو الشراء، بصافي قيمة 28.08 مليون جنيه، و 1.3 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 29.39 مليون جنيه.