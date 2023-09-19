البورصة تنهي تعاملات اليوم الثلاثاء على تباين ورأسمالها السوقي يربح 18 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 19-9-2023، على تباين، بمكاسب سوقية نحو 18 مليار جنيه.

وقلص مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جزءا من مكاسبه ليتخلي عن مستوى 20000 نقطة، كأعلى مستوى في تاريخه، ليغلق على ارتفاع بنحو 1.03%، ويسجل مستوى 19954 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.38%، عند مستوى 3876 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.1%، عند 5718 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.18 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهم، ارتفع منها 56 سهما، وتراجع 97 سهما، فيما استقر 49 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 353 مليار جنيه، مقابل تريليون و 335 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 310.14 مليون جنيه، و 97.42 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 407.57 مليون جنيه.