البورصة تنهي تعاملات اليوم الاثنين على تباين بخسائر سوقية نحو ملياري جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023، على تباين، بخسائر سوقية نحو ملياري جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كل مكاسبه الصباحية، ليتحول للهبوط بنحو 0.15%، عند مستوى 23059 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.67%، عند مستوى 4545 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.43%، ليغلق عند 6755 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.9 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهم، ارتفع منهم 78 سهم، وتراجع 77، فيما استقر 46 دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 557 مليار جنيه، مقابل تريليون و 559 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 9.24 و 221.35 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 230.61 مليون جنيه.