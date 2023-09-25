البورصة تنهي تعاملات اليوم الإثنين على تباين و«EGX30» يغلق أعلى 20300 نقطة

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين 25-9-2023، على تباين، وسط توجهات شرائية للمستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.53%، ليغلق عند مستوى 20320 نقطة.

فيما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.4%، عند مستوى 3812 نقطة.

و ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.13%، عند 5688 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.52 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 54 سهما، وتراجع 87 سهما، فيما استقر 61 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 376 مليار جنيه، مقابل تريليون و 368 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 29.28 مليون جنيه، و 169.15 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 198.43 مليون جنيه.