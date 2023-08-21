البورصة تنهي تعاملات اليوم الإثنين على أداء متباين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الإثنين 21-8-2023، على تباين، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.83%، ليغلق عند مستوى 17920 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.92%، عند مستوى 3674 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.55%، عند 5399 نقطة.

وبلت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.58 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما، ارتفع منهم 70 سهما، وتراجع 69 سهما، فيما استقر 59 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 219 مليار جنيه، مقابل تريليون و221 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء، بصافي قيمة 49.29 مليون جنيه، و 44.18 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 93.48 مليون جنيه.