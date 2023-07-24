البورصة تنهي تعاملات اليوم الإثنين على تراجع جماعي بخسائر 4 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الإثنين 24-7-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية نحو 4 مليارات جنيه.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، للهبوط بنحو 0.16%، بعد أن فقد جميع مكاسبه الصباحية ليغلق عند مستوى 17550 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.73%، عند مستوى 3439 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.44%، عند 5111 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.17 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منها 34 سهما، وتراجع 78 سهما، فيما استقر 87 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 176 مليار جنيه، مقابل تريليون و 180 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين العرب، نحو الشراء، بصافي قيمة 1.66 مليار جنيه، و 44.7 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 1.71 مليار جنيه.