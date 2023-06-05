البورصة تنهي تعاملات اليوم الإثنين على أداء متباين

تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 5-6-2023، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب.

وفقد موشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه خلال الجلسة لينهي التداولات على تراجع بنسبة 0.63%، عند مستوى 17345 نقطة.

وقلص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، من مكاسبه ليغلق على ارتفاع بنحو 2.04%، عند مستوى 3461 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.28%، عند 5113 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 3.05 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما، ارتفع منهم 52 سهما، وتراجع 100 سهما، فيما استقر 51 سهما دون تغيير.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و 129 مليار جنيه، مقابل تريليون و135 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 107.61 مليون جنيه، و 11.93 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 119.54 مليون جنيه.