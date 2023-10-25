البورصة تنهي تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية نحو 41 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 25-10-2023، على ارتفاع جماعي قوي ، بمكاسب سوقية نحو 41 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 3.37% ، ليغلق عند مستوى 23131 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.36%، عند مستوى 4317 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 3.64%، عند 6555 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 5.1 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 137 سهما، وتراجع 29 سهما، فيما استقر 35 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 41 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 590 مليار جنيه، مقابل تريليون و 549 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 3.37 مليون جنيه، و 51 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 54.37 مليون جنيه.