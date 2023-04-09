البورصة تنهي تعاملات اليوم الأحد في المنطقة الحمراء

حولت مؤشرات البورصة المصرية، دفتها نحو التراجع في نهاية تعاملات اليوم الأحد 9-4-2023، بعد أن فقدت جميع مكاسبها الصباحية.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 0.21%، ليغلق عند مستوى 16674 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33% عند مستوى 2935 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.26%، عند 4408 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.07 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 196 سهما، ارتفع منها 38 سهما، فيما تراجع 83 سهما، و استقر 75 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 72 مليار جنيه، مقابل تريليون و75 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، نحو الشراء بصافي قيمة 3.85 مليون جنيه، و17.41 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 21.26 مليون جنيه.