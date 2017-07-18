البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على تراجع لافت

أسماء السيد أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على هبوط جماعي بشكل واضح، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 1.71% عند 13717 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء متراجعًا من مستوى 13969 نقطة بمستهل التعاملات الصباحية بفعل عمليات جني الأرباح .وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ب

أسماء السيد

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على هبوط جماعي بشكل واضح، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.71% عند 13717 نقطة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء متراجعًا من مستوى 13969 نقطة بمستهل التعاملات الصباحية بفعل عمليات جني الأرباح .

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51% عند 669 نقطة، كما هبط مؤشر “egx50” متساوي الأوزان بنحو 1.19% عند 2115 نقطة، ونظيرة “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.58% عند 1544 نقطة .

وبلغت قيم التداول مليار جنيه ومن اجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 185 سهم، وسيطر التراجع على حركة 123 سهم، بينما ارتفع 39 آخرين ولم يتغير 23 سهم، كما خسر رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه، حيث أغلق عند 707.998 مليار جنيه مقارنة بإغلاقه أمس عند 716.642 مليار جنيه .