البورصة تنهي تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي

مصطفى طلعتسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين. وصعدالمؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.18% ليسجل مستوى 17620 نقطة.كما صعد مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.38% ليصل إلى 867 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% إ

مصطفى طلعت

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية مع ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعدالمؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.18% ليسجل مستوى 17620 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.38% ليصل إلى 867 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% إلى 2261 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الاسهم 1.2 مليار جنيه تقريباً، بعد التداول على 272.8 مليون ورقة مالية، وتنفيذ 28.8 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع 89 سهماً وانخفض 56 اخرين، بينما تبقى 45 سهماً عند نفس مستوياتها، من إجمالي 190 تم التداول عليهم.

يذكر أن البورصة انهت تعاملات امس على هبوط جماعي، اذ تراجع المؤشر الثلاثيني 0.15 % مسجلا 17588 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.39 % ليغلق عند 864 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا بـ0.34% ليسجل 2255 نقطة.