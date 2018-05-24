البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المحليين.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.17% ليصل إلى 16633 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.50% إلى 858 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 0.45% إلى 2179 نقطة.

يشار إلى أن البورصة صعدت أمس بشكل طفيف، وارتفع المؤشر الرئيسى 0.03%، عند 16662 نقطة، والمؤشر السبعينى 34. % عند 862 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا 0.01% عند 2189 نقطة.