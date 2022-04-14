بورصة وشركات

البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي بضغط بيعي على سهم هيرميس

هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.55% ليصل إلى 10679 نقطة.
مصطفى طلعت 3:11 م, الخميس, 14 أبريل 22 3:11 م, الخميس, 14 أبريل 22

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أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعي وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين بسبب توقف صفقة استحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.55% ليصل إلى 10679 نقطة، بينما تراجع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.9% إلى 1776 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا 2.3% إلى 2703 نقطة.

وأعلن بنك أبوظبي الأول الإماراتي، صباح اليوم، سحب العرض غير الملزِم المقدَّم في الماضي بشأن الاستحواذ المحتمل بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة؛ إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة في البورصة المصرية.

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وقال بنك أبو ظبي الأول، في بيان صحفي وصل “المال”: إن قرار سحب العرض جاء بعد الدراسة المتأنية وفي ظل حالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.

وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الإستراتيجية بالنسبة لبنك أبو ظبى الأول، وسيواصل البنك دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته في مصر.

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وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس المالية القابضة بشكل حادّ بلغ بنحو 20% بنهاية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، متأثرًا بقرار سحب بنك أبو ظبي الأول الإمارتي لشراء حصة مسيطرة في أسهم المجموعة.

وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم المجموعة المالية هيرمس القابضة بعد صدور بيان الهيئة العامة للرقابة المالية يتضمن الإعلان عن سحب بنك أبوظبي الأول لعرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من هيرميس المالية.

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كانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد أعلنت، في فبراير الماضي، رغبة “أبوظبي الأول” في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال المجموعة المالية هيرميس القابضة.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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