البورصة تنهي تعاملات الأحد على ارتفاع جماعي

مصطفى طلعتأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود جماعي طفيف في المؤشرات، بدعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.وكشفت شاشات التداول ارتفاع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.49%، ليصل إلى 15519 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "Egx70" بحوالى



مصطفى طلعت

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على صعود جماعي طفيف في المؤشرات، بدعم شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وكشفت شاشات التداول ارتفاع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.49%، ليصل إلى 15519 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “Egx70” بحوالى 0.37% ليغلق عند 864 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنحو 0.10% ليصل إلى 2018 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم فقط، عبر التداول على 186 ورقة مقيدة، ارتفع منها 82، بينما هبطت 62، واستقرت أسعار 42 ورقة عند نفس إغلاقات الخميس.

يذكر أن مؤشرات السوق قد أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضي على ارتفاع، بدعم مشتريات المستثمرين العرب، وسط أرباح رأسمالية 9 مليارات جنيه، وأنهى المؤشر الرئيسي عند 15443 نقطة، بمكاسب أسبوعية قرب الـ1%.