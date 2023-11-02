البورصة تنهي تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 15 مليار جنيه

البورصة تنهي تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 15 مليار جنيه
جهاد سالم

جهاد سالم

3:04 م, الخميس, 2 نوفمبر 23

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس 2-11-2023، على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية نحو 15 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.92%، ليغلق عند مستوى 22639 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.49%، عند مستوى 4412 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.12%، عند 6581 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.9 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهم، ارتفع منها 114 ، وتراجع 37 ، فيما استقر 49 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 535 مليار جنيه، مقابل تريليون و 520 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 24.21 مليون جنيه، و 52.04 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 76.26 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

3:04 م, الخميس, 2 نوفمبر 23