البورصة تنهي تعاملات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 15 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس 2-11-2023، على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية نحو 15 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.92%، ليغلق عند مستوى 22639 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.49%، عند مستوى 4412 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.12%، عند 6581 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.9 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهم، ارتفع منها 114 ، وتراجع 37 ، فيما استقر 49 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 535 مليار جنيه، مقابل تريليون و 520 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 24.21 مليون جنيه، و 52.04 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 76.26 مليون جنيه.