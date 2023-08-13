البورصة تنهي تداولات اليوم على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 12 مليار جنيه

انهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 13-8-2026، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 12 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.82%، ليغلق عند مستوى 17856 نقطة.

و ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 0.55%، عند مستوى 3599 نقطة.

و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.72%، عند 5324 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.77 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 83 سهما، وتراجع 49 سهما، فيما استقر 70 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 214 مليار جنيه، مقابل تريليون و 202 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع، بصافي قيمة 5.7 مليون جنيه، و 480 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 6.18 مليون جنيه.