البورصة تنهي أولى جلسات الأسبوع الحالي على تباين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد 4-6-2023، أولى جلسات الأسبوع الحالي، على تباين، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والأجانب.

وفقد موشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع 0.44%، عند مستوى 17455 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.11%، عند مستوى 3391 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.46%، عند 5048 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 2.84 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 205 أسهم، ارتفع منها 92 سهما، وتراجع 62 سهما، فيما استقر 51 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند تريليون و135 مليار جنيه، مقابل تريليون و140 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 65.46 مليون جنيه، و30.58 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 96.04 مليون جنيه.