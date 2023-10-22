البورصة تنهي أولى جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع قوي بمكاسب سوقية 35 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 22-10-2023، في أولى جلسات الأسبوع الجاري، على ارتفاع جماعي قوي، بمكاسب سوقية نحو 35 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.37%، ليغلق عند مستوى 22128 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.68%، عند مستوى 4063 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 3.51%، عند 6154 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات على الأسهم 2.6. مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204 أسهم، ارتفع منهم 135 سهما، وتراجع 24 سهما، فيما استقر 45 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 508 مليارات جنيه، مقابل تريليون و473 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافي قيمة 734 ألف جنيه، و7.19 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 7.93 مليون جنيه.