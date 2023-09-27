البورصة تنهي آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية 8 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 27-9-2023، آخر جلسات الأسبوع الحالي، في المنطقة الحمراء بخسائر سوقية نحو 8 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.89%، ليغلق عند مستوى 20174 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 3785 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.44%، عند 5643 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.14 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منها 37 سهما، وتراجع 105، فيما استقر 60 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 373 مليار جنيه، مقابل تريليون و381 مليارا مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 20.82 مليون جنيه، و 5.23 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 26.05 مليون جنيه.