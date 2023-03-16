البورصة تنهي آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء

انهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 16-3-2023 ، آخر جلسات الأسبوع الجاري، على تراجع محدود وسط توجه بيعي من قبل المستثمرين الأجانب .

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية ليغلق على تراجع بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 17287 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.22% عند مستوى 2558 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو طفيف 0.07% عند 3814 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.05 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهما، ارتفع منهم 63 سهما، فيما تراجع 70 سهما، و استقر 67 سهما دون تغيير .

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 210 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 957.07 مليار جنيه ، مقابل 956.86 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 16.88 مليون جنيه، و 213.15 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 230.03 مليون جنيه.