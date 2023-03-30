البورصة تنهي آخر جلسات الأسبوع على تباين بخسائر سوقية 4 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 30-3-2023، على تباين، بخسائر سوقية قيمتها نحو 4 مليارات جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، ارتفاعا طفيفا بنحو 0.04%، ليغلق عند مستوى 16418 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13% عند مستوى 2807 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.09%، عند 4232 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.87 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلى 197 سهما، ارتفع منها 23 سهما، فيما تراجع 101 سهم، و استقر 73 سهما دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و49 مليار جنيه، مقابل تريليون و53 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 74.76 مليون جنيه، و33.29 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 108.05 مليون جنيه.