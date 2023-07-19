البورصة تنهي آخر جلسات الأسبوع الحالي على تباين

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 19-7-2023، على ارتفاع تباين، وسط توجهات شرائية للمستثمرين العرب والأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 17578 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للهبوط بنحو 1.61%، عند مستوى 3500 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.08%، عند 5185 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.54 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منها 64 سهما، وتراجع 52 سهما، فيما استقر 83 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 180 مليار جنيه، مقابل تريليون و 183 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 59.51 مليون جنيه، و 9.53 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 69.05 مليون جنيه.