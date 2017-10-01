البورصة تنهى تدريب السمسرة على إجراءات سوق الصفقات

خاص أنهت إدارة البورصة المصرية دورتها التدريبة التي قدمتها للعاملين بشركات الوساطة في الأوراق المالية عن أخر المستجدات للآليات والقواعد المنظمة لعمل سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات). ووفق بيان للبورصة، استمر برنامج التدريبي لمدة 10 أيام متواصلة تم خلالها تدريب ما يقر

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أنهت إدارة البورصة المصرية دورتها التدريبة التي قدمتها للعاملين بشركات الوساطة في الأوراق المالية عن أخر المستجدات للآليات والقواعد المنظمة لعمل سوق تداول الأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات).

ووفق بيان للبورصة، استمر برنامج التدريبي لمدة 10 أيام متواصلة تم خلالها تدريب ما يقرب من 200 مشارك من ممثلي نحو 80 شركة وساطة من الشركات المرخص لها التعامل داخل السوق المصري، وشمل البرنامج التدريبي للدورة كافة الموضوعات المتعلقة بآليات التداول بسوق الصفقات خارج المقصورة وطرق إثبات نقل الملكية وكذلك الأخطاء الشائعة عند التنفيذ.

كما استعرض البرنامج التدريبي القواعد المنظمة لعروض الشراء والاستثناء منها، كذلك الآليات الخاصة بتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير والصفقات المحمية ومبادلة الأسهم، فضلا عن خطط البورصة المصرية لتطوير سوق الصفقات خارج المقصورة.

وفي هذا السياق أوضح محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى بيان حصلت المال على نسخة منه أن الديناميكية والتطور المستمر الذي تتسم به طبيعة العمل في أسواق المال بصورة عامة هو ما دفع إدارة البورصة مؤخرا بالاهتمام بالشق التدريبي لكافة الأطراف العاملة بالسوق لزيادة مهاراتهم وجعلها أكثر تواءماً مع المتغيرات والتحديثات التي شهدتها مؤخراً القواعد والأجراءات المنظمة لسوق المال المصري.

وأوضح أن إدارة البورصة تعمل على تطوير سوق الصفقات خارج المقصورة خلال الفترة الحالية.