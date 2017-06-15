البورصة تنفي تأجيل انتخابات مجلس إدارتها

نفت إدارة البورصة المصرية تأجيل موعد إنتخابات مجلس إدارتها المقرر له يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مع الاكتفاء فقط بإعادة فتح باب الترشح على مقعدي الشركات المقيدة وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية اول من أمس بشأن تعديل بعض الاحكام المنظمة لادارة البورصة المصرة وشئونها.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم إن رئيس البورصة المصرية قام بمخاطبة المستشار رئيس إدارة فتوى الإستثمار بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه بشأن أثر هذه التعديلات على انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية على مقعدى الشركات المقيدة والتى تم الاعلان عن فتح باب الترشح عليها فى الثامن عشر من مايو الماضي، وقد وردت الفتوى بجواز فتح باب الترشح على مقعدى الشركات المقيدة من غير الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بمجلس إدارة البورصة المصرية فى ضوء التعديل الوارد بالمادة رقم (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017″.

وأوضحت البورصة إنه بناء عليه سوف تقوم إدارة البورصة المصرية بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما ورد بالفتوى المُشار إليها، بما فى ذلك أعادة فتح باب الترشح على مقعدى الشركات المقيدة والتى كان محدد لها يوم الخميس الموافق 22/6/2017، وسيتم تحديد موعد جديد لها مع الاستمرار فى إجراء انتخابات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمحدد له يوم الخميس الموافق 22 من يونيو الجاري.