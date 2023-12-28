البورصة : تنفيذ عملية نقل ملكية بقيمة 198.9 مليون جنيه على أسهم اي فاينانس

أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ عملية نقل ملكية على أسهم شركة اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في إطار نظام الإثابة والتحفيز.

وذلك لنحو 12.48 مليون سهم، بقيمة إجمالية 198.99 مليون جنيه، في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

يذكر أن شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حققت خلال النصف الأول من عام 2023، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 20.49%.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 362.22 مليون جنيه، مقابل 217.63 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت صافي أرباح اي فاينانس المالية، بنسبة 76.4%، لتسجل 390.22 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل 221.21 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.