البورصة: تنفيذ صفقة نقل ملكية بقيمة 1.6 مليار جنيه على أسهم «طاقة عربية»

أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة طاقة عربية.

واشارت إدارة البورصة إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 1.62 مليار جنيه، لعدد 270.47 مليون سهم، وذلك في إطار نقل ملكية أسهم الشركة الى أحد الدائنين.

جدير بالذكر أنه تم بدء التداول على سهم طاقة عربية، في البورصة المصرية اعتبارا من 10-7-2023.

وكانت البورصة المصرية وافقت على قيد أسهم شركة طاقة عربية برأسمال مُصدر 676.2 مليون جنيه، موزع على 1.35 مليار سهم بقيمة إسمية 0.5 جنيه للسهم.