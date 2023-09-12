البورصة: تنفيذ صفقة بقيمة 445.8 مليون جنيه على أسهم «دومتي»

أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”.

وذلك لعدد 69.55 مليون سهم بقيمة إجمالية 445.84 مليون جنيه.

وأعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، أن الصفقة المنفذة لعملية نقل ملكية في إطار إعادة الهيكلة بين الأطراف المرتبطة.

واوضحت دومتي أن الصفقة لنقل ملكية 69.55 مليون سهم، والمملوكة لعائلة الدماطي، وتمثل 24.61%، من إجمالي أسهم الشركة، لصالح شركة “International dairy investment”، بجزر الكايمن.

وأشارت دومتي إلى أن شركة “International dairy investment”، طرف مرتبط بعائلة الدماطي، ومملوكة بالكامل لأطراف العائلة “البائعين”.

ولفتت دومتي إلي حصول أطراف الصفقة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إتمام الصفقة دون سداد نقدي.

وأكدت دومتي أن عائلة الدماطي لاتزال تحتفظ بنفس حصتها فى الشركة، ولكن بطريقة غير مباشرة، كما لن يترتب على إعادة الهيكلة أي تعديل في هيكل ملكية دومتي حيث إن المستفيد النهائي لم يتغير.