البورصة: تنفيذ صفقة بقيمة 2.05 مليار جنيه على أسهم الشركة الشرقية- ايسترن كومباني

أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير “BLOCK TRADING” على أسهم الشركة الشرقية “ايسترن كومباني”.

وجاء ذلك لعدد 73.46 مليون سهم، بقيمة إجمالية 2.056 مليار جنيه.

يذكر أن الشركة الشرقية للدخان ” ايسترن كومباني” حققت خلال العام المالي 2022-2023، أعلى أرباح في تاريخها بنحو 7.7 مليار جنيه ، مقابل 4 مليارات جنيه، العام المالي 2021-2022، بنسبة نمو 90%.

وبلغت إيرادات الشركة الشرقية ” ايسترن كومباني ” نحو 66 مليار جنيه خلال عام ، مقابل 68.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2021-2022، بنسبة تراجع 3%.