البورصة: تنفيذ صفقة بقيمة 1.2 مليار جنيه على أسهم «طاقة عربية»

أعلنت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة بقيمة 1.21 مليار جنيه على أسهم شركة طاقة عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس 31-8-2023.

وذلك من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، لعدد 154.84 مليون سهم.

يُذكر أن نتائج أعمال شركة طاقة عربية، خلال الربع الثاني من 2023، قد تضمنت ارتفاع إيرادات الشركة بنحو 29%، لتسجل 6.15 مليار جنيه، مقارنة بـ4.78 مليار خلال الفترة المقارنة من 2022.

وسجلت “طاقة عربية” صافي أرباح بنحو 167.27 مليون جنيه، خلال الربع الثاني من 2023، وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 193.35 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.