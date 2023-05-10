البورصة: تنفيذ صفقة استحواذ «الأصباغ الإماراتية» على «باكين للبويات» بقيمة 770.45 مليون جنيه

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الاصباغ الوطنية الإماراتية، للاستحواذ على باكين للبويات خلال جلسة تداول اليوم.

وذلك لعدد 19.35 مليون سهم، بسعر 39.8 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 770.45 مليون جنيه.

يذكر أن شركة الاصباغ الوطنية الإماراتية تقدمت بعرض للاستحواذ على باكين للبويات، مقابل 39.80 جنيه للسهم.

وذلك بعد أن قامت الأصباغ الإماراتية بتعديل سعر العرض المقدم 3 مرات وذلك لشراء حتى 24 مليون سهم تمثل نسبة 100% من أسهم راس مال باكين للبويات وبحد ادنى للتنفيذ 75%.

كما تقدمت شركة ايجيل كيميكالز بعرض منافس للاستحواذ علي باكين للبويات مقابل 37 جنيه.