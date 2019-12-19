بورصة وشركات

البورصة تنعي الدكتورأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال الأسبق

أعرب رئيس البورصة عن تقديره الكامل لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة وما بذله من جهد مخلص.
مصطفى طلعت 11:41 ص, الخميس, 19 ديسمبر 19 11:41 ص, الخميس, 19 ديسمبر 19

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نعى محمد فريد رئيس البورصة المصرية نيابة عن مجلس إدارة البورصة ، وجميع العاملين في المؤسسة، بعميق الحزن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال الأسبق ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، الذي وافته المنية، متقدما بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس البورصة عن تقديره الكامل لما قدمه الراحل من إسهامات جليلة وما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات النزاهة خلال المناصب الرفيعة التي تقلدها ،كرئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية ، فوزيرا لقطاع الاعمال العام ، مؤكدا أن الراحل أحد القامات الوطنية التي تولت ملف القطاع المالي غير المصرفي في وقت شديد الصعوبة .

ذكر رئيس البورصة ” تزاملت مع الراحل د. أشرف الشرقاوي مرتين الأولى وقت عملي نائبا لرئيس البورصة المصرية وكان حينها يشغل منصب رئيسا للهيئة العامة للرقابة ، وتشاركنا حينها في اتخاذ قرار استئناف العمل بالبورصة وما استتبعها من متابعة للتأكد من سلامة وصحة الإجراءات المطلوبة.

حيث مثلت شجاعته دافعًا قويًا لاستمرار العمل بقطاع سوق المال “، والثانية وقت توليه وزارة قطاع الاعمال العام وحينها كنت عضوا في مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين التابعة للوزارة، وبذل الراحل جهودًا كبيرة لتطوير شركات قطاع الاعمال العام على كافة الأصعدة .

أضاف رئيس البورصة: “لم نرى من الراحل د. أشرف الشرقاوي سوى النزاهة والجد والهمة والإخلاص والتفاني في العمل ” .

تابع: “رحم الله الراحل د. أشرف الشرقاوي وتغمده بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى ، ونسأل المولى عز وجل أن يشفع فيه صبره وتحمله آلام مرضه ويصبر أهله على الفراق”.

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بقلم مصطفى طلعت

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