البورصة تنظم دورة تثقيفية للقيد والطروحات

شريف عمر:
افتتح محمد فريد، رئيس البورصة المصرية صباح اليوم، ندوة تثقيفية للتعريف بأهمية وآليات القيد فى البورصة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الاقتصادى.
وقال فريد أن الندوة مهمة للغاية للتعريف بأهمية القيد فى البورصة، كما أشاد بتوقيت الندوة والذى جاء قريبا من المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الندوة ستتناول التعريف بآليات تنفيد وكيفية استفادة الشركات من الدور التمويلى لسوق الأوراق المالية ورفع معدلات الوعى الاستثمارى وطرق القراءة السليمة لنشرات طرح الشركات الراغبة فى القيد.