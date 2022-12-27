البورصة تنظم برنامجا تدريبيا للصحفيين الاقتصاديين حول المنتجات المزمع تطبيقها خلال العام المقبل

استأنفت إدارة البورصة المصرية أنشطتها التدريبية للصحافيين الاقتصاديين، حيث نظمت برنامج تدريبي مكثف للصحفيين الاقتصاديين بهدف أستعراض وشرح آليات ونماذج عمل اسواق الكربون وأسواق المشتقات والعقود المستقبلية.

وخلال البرنامج – الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين التابعة لنقابة الصحفيين – تم استعراض نشأة المشتقات المالية وتعريفها وأهميتها وانواع المتعاملين في هذا النوع من الاسواق بالإضافة إلي دورة عملية التداول والمقاصة والتسوية وآليات إدارة المخاطر وكذلك الإطار القانوني والتشريعي المنظم واللازم لإطلاق هذا السوق على الصعيد المحلي .

كما تناول البرنامج التدريبي في الجزء الثاني استعراض نبذة تاريخية عن نشأة أسواق الكربون وأنواعها وكذلك اتجاهات هذا النوع من الأسواق خلال الفترة الحالية سواء من قيم تداولات أو حجم الاصدارات كما استعرض البرنامج التدريبي الأطراف المكونة لأسواق الكربون ودور كل طرف في عملية إستصدار الشهادات أو تداولها بالاضافة إلي اهمية اطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون على الصعيد الافريقي.

ومن جهته وخلال كلمته الافتتاحية للبرنامج التدريبي كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن مشروعي سوق المشتقات وسوق الكربون من ضمن أولويات البورصة خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة كفاءة سوق المال الوطني وتنويع الخيارات الاستثمارية لمختلف أنواع المستثمرين، ومن جهة أخرى أكد الدكاني على اهمية هذا النوع من التدريب للصحفيين والاعلاميين نظرًا لدورهم إلهام كحلقة الاتصال الرئيسية بين اطراف السوق المختلفة.