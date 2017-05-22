البورصة تنشر مواعيد التداول فى شهر رمضان

نشرت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، توقيتات العمل فى شهر رمضان المبارك، والتى قررت فيها بداية جلسة التداول اليومية، وجلسة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل)، من الساعة 10 صباحاً إلى 1:30 ظهراً، وتسبقها جلسة استكشافية من 9:30 صباحاً.

وأوضح بيان البورصة، أن تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلى 9:30 صباحاً، والقبول من 9:30 صباحاُ حتى 9:45 صباحاً، وجلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من 11:30 صباحاً وحتى 12 ظهراَ، وجلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من 9:30 صباحاً وحتى 1:30 بعد الظهر.

وأشار البيان إلى أن جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً (خارج المقصورة) من 10 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، كما سيتم تقسيم الحسابات المجمعة من 1:30 وحتى 2 ظهراً.